THY uçağı Tokyo'da pistte yanan uçak nedeniyle Narita'ya yönlendirildi

Japonya Haneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait Airbus 350 tipi uçak pistte bulunan sahil güvenlik uçağına çarptı. Çarpmanın ardından yolcular kabin görevlileri tarafından tahliye edildi. Bu arada pistte yanmaya başlayan uçağın itfaiye ekipler tarafından söndürülme çalışmaları devam ediyor. THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başka bir havayoluna ait uçağın Haneda Havalimanı’na (Tokyo) inişi esnasında yaşadığı kaza nedeniyle Haneda Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmıştır.Bu sebeple TC-LJH kuyruk kodlu TK-198 İstanbul- Haneda seferimiz Tokyo’daki Narita havalimanına divert edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Öte yandan yerel saatle 21.00'e kadar havalimanın uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.