THY uçağı türbülansa girdi; tavana çarpan kabin memurunun bel kemiği kırıldı

AirportHaber'de yer alan habere göre dün TK2320 sefer sayısıyla İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi uçak türbülansa girdi. Şiddetli sarsıntı bir kabin memurunun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

Uçağın tavanına vurdu

İkram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanmasını istedi.

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşayınca henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına çarparak sırt üstü yere düştü. Genç kabin memurunun belindeki kemiklerinden biri kırıldı.

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türbülans anında uçakta yolcular büyük korku yaşadı.