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THY uçağında olay çıkarıp 'Benim 10 tane fabrikam var' diyen yolcu tutuklandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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THY uçağında olay çıkarıp 'Benim 10 tane fabrikam var' diyen yolcu tutuklandı
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THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'mala zarar verme' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

B.G., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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