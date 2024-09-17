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THY uçağında olay: Dilan Çıtak Tatlıses hostesi dövdü, gözaltına alındı

Türk Hava Yolları'nın Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağında yolcu Dilan Çıtak Tatlıses'in hostesi dövdüğü iddia edildi. Dilan Çıtak Tatlıses gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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THY uçağında olay: Dilan Çıtak Tatlıses hostesi dövdü, gözaltına alındı
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AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Türk Hava Yolları'nın TK2521 sefer sayısıyla Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağının yolcularından İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses kabin memuruna saldırdı. Çıkan bir bir tartışma sırasında hostesi darp ettiği iddia edilen Dilan Çıtak Tatlıses için uçağa polis geldi.

THY uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle uçağa gelen polisler Dilan Çıtak Tatlıses'i gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kabin memurunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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