Timur Cihantimur yeni cezaevine de itiraz etti

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de yargılanıyor.

Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar süreci devam ederken, Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenildi.

Avukatları itiraz etti: Akıl sağlığını riske atıyor

Timur Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterildi.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.