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Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor: Koşullardan rahatsız olmuştu

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cihantimur'un, cezaevi koşullarına itiraz etmesi sonucu başka bir cezaevine nakledileceği öğrenildi.

Haber Merkezi
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Timur Cihantimur'un kaldığı cezaevi değişiyor: Koşullardan rahatsız olmuştu
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17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta yaptığı trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ve annesi olayın ardından Türkiye'den kaçmıştı.

Koşullardan rahatsız oldu

Anne oğul Türkiye'nin talebi üzerine ABD'de yakalanıp cezaevine gönderilmişti. Gelişmeler dikkatle takip edilirken Cihantimur'un kaldığı cezaevindeki koşullardan rahatsız olduğu ve şikayeti üzerine başka bir cezaevine gönderileceği açıklandı.

İade talebi ağustos'ta karara bağlanacak

Türkiye'nin iade talebinin ise Ağustos ayında karara bağlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

17 yaşındaki Timur Cihantimur, İstanbul'da 1 Mart'ta, trafik kazasında 1 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. Ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı.

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