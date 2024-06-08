Tıp dünyasının acı kaybı... Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir? 

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun vefatı, tıp camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu. Ünlü Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı rahmetli Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun oğlu olan Yavuz Yörükoğlu, bilim dünyasına yaptığı katkılar ve toplum sağlığı adına gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınıyordu.

Türkiye tıp camiasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'nun vefat haberi, sevenlerini ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu. 1955 yılında Ankara'da doğan Yörükoğlu, çocukluk yıllarının bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdikten sonra eğitimini Türkiye'de tamamladı. TED Ankara Koleji'nden mezun olan Yörükoğlu, 1979 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kalp-Damar Cerrahisi bölümünde yaptı.