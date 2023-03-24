TİSK: Deprem bölgesine sürekli, istikrarlı destek devam edecek

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere unutmadan, sürekli ve istikrarlı şekilde destek olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Afet bölgesini tekrar ziyaret eden Akkol, söz konusu illerde incelemelerde bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya Koordinatör Valileri ile İskenderun Kaymakamı ve AFAD Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile görüştüğünü bildirdi.

Depremin ilk anlarından itibaren AFAD koordinasyonu içinde yaptıkları yardımların aralıksız sürdüğünü belirten Akkol, şunları kaydetti: “Bu şehirlerimize ve buradaki vatandaşlarımıza, sürekli, istikrarlı, unutmadan destek olmalıyız dedik. Bugün de depremin 47. gününde yine bölgedeydik. Yapabileceğimiz yardımları değerlendirdik, planlamalarımızı yaptık. Ülkemiz ve bu bölgedeki vatandaşlarımız için ne yapsak az. Bu büyük felaketin üstesinden gelebilmenin yolu birlik beraberlik ruhu ve iş birliği içinde yapacağımız çalışmalar. Biz de TİSK olarak, durmadan, yılmadan, unutmadan, istikrarlı bir şekilde yardım ve desteklerimize devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız.”