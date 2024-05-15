TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Seçimsiz 4 yıl yapısal reformlar için büyük fırsat

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

TOBB’da uzun süre hizmet etmiş üyelere Hizmet Şeref Belgesi sunulmasına ilişkin törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyasına gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, yükleri azaltan çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, TOGG ile de tarihi bir başarı yakalandığının altını çizdi.

Gazze’ye verdiği destekten dolayı da teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, çözüm odaklı yaklaşımların iş dünyasına büyük moral verdiğini belirtti.

Gerek Cumhurbaşkanı gerekse bakanlarla sürekli istişare halinde bulunduklarını ve taleplerin çoğunun olumlu karşılandığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer bakanlara da teşekkür etti.

Önümüzdeki seçimsiz 4 yılın yapısal reformların hayata geçirilmesi için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, özellikle yüksek enflasyondan kurtulma hedefini çok önemli gördüklerini belirtti.

Enflasyon yükseldikçe rekabet gücünün düştüğünü, maliyetlerin yönetilemediğini, bütçe yapılamadığını ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda tasarruf paketini de olumlu karşıladıklarını söyledi.

“KOBİ’ler kredi sınırlaması dışında tutulmalı”

“Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, zorluklar yaşayacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, finansmana erişimde giderek büyüyen sıkıntı olduğunu vurgladı.

Bu noktada KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapılarak kredi sınırlamaları dışında tutulabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu,

“Ticaret-Sanayi Odalarına üye, küçük işletmelere yönelik de, yeni bir kredi destek sistemi kurabiliriz. Ticari kredi kartlarındaki taksit kısıtlarını kaldırabiliriz” dedi.

“İstihdam adeta cezalandırılıyor”

Dünyadaki en katı istihdam piyasası mevzuatının Türkiye’de olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdamın adeta cezalandırıldığını, firmaların daha fazla kişiye iş verebilmesinin önünün tıkandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, AB ve ILO kriterlerini baz alan işgücü reformuyla olumsuz durumun düzeltilebileceğini dile getirdi.

“Büyük yatırım iştahı var yer bulamıyoruz”

Sanayinin büyümesi ve deprem riskine karşı korunmasının çok önemli olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, başta OS’ler olmak üzere büyüme alanları içinde yer bulunamadığını, bunun da arsa fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Rakip ülkelerde sanayiye ayrılan alanın yüzde 3 olmasına karşılık bu oranın Türkiye’de yüzde 1’de kaldığına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Oysa müthiş bir yatırım iştahı var. Ama yer bulamıyoruz. Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları üretilmesini bekliyoruz” dedi.

“Yeni bir sanayi havzası kurulmalı”

Deprem riskine karşı da, Orta Anadolu-Doğu Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası kurulmasını öneren Hisarcıklıoğlu,

“Böylece hem Marmara’nın kentsel dönüşümünü hızlandırabilir, hem de Marmara’da yüksek teknolojili yeni yatırımlar için alan açabiliriz” diye konuştu.

Bunun Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu,

“Bu dev projede; var olan altyapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması, sanayinin taşınmasını içeren, uzun vadeli bir kaynağa ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç var” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, AB ilişkilerinin canlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil/dijital dönüşümün de somut pozitif gündem alanları olduğunu söyledi.