Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu trafik kazası geçirdi
Çorum Sungurlu’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yazıcıoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, Sungurlu-Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitti.
Yazıcıoğlu'nun sğalık durumu iyi
MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif yaralı atlattığını ve Sungurlu Devlet Hastanesi acil servisinin sarı alanında tedavisinin sürdüğünü söyledi.