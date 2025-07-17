Tokat'ta 7 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat’ta KKKA hastalığı teşhisi konulan 7 kişi, hastanede tedavi ediliyor. Bu yıl Tokat’ta 47 kişi keneden başvurdu, biri bebek iki kişi ise hayatını kaybetti.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 7 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ise vücuduna kene yapışan 47 kişi başvurdu.
Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 38'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.