Tolga Savacı kimdir?

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer aldı. Amerika'ya yerleşti. Klasik otomobil tutkunudur.

6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da doğan sanatçı, Fransız Koleji mezunudur. 1983 İtalya'ya mankenlik eğitim alamya gitti. 2 yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yapan Tolga Savacı, gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı da yaptı.

1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak oyunculuğa başladı.

Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde başrol oynadı. ABD'de New Jersey'e yerleşen Savacı, en son klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmalar yaptı.