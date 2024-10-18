Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu
İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi. Mühürlenme nedeninin kolon kesme olduğu iddia edilirken, belediye kaynakları, mühürlemenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
'Kolonlar kesildi' iddiası
Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü.
Projeye aykırılık sebebiyle mühürlendi
Ancak Habertürk'ün konuya ilişkin ulaştığı belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.