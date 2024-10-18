  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu
Takip Et

Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi. Mühürlenme nedeninin kolon kesme olduğu iddia edilirken, belediye kaynakları, mühürlemenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu
Takip Et

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Center, projeye aykırı yapılaşma olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

'Kolonlar kesildi' iddiası

Mühürlenme nedeni olarak ise çeşitli haber sitelerinde iskan sonrası bağımsız bölüm duvarlarının kırılarak birleştirildiği ve kolonların kesilmesi öne sürülmüştü.

Projeye aykırılık sebebiyle mühürlendi

Ancak Habertürk'ün konuya ilişkin ulaştığı belediye kaynakları, mühürlenmenin doğru olduğunu ancak kolon kesme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Belediye kaynakları Torun Center'ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu için mühürlendiğini belirtti.

Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut, Ali Koç'un teklifini kabul ettiAbdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut, Ali Koç'un teklifini kabul ettiSpor

 

CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçtiCHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçtiGündem

 

Gündem
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü
MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt görevinden istifa etti
MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt görevinden istifa etti
Bakan Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
"Gebert o bebeği!" Yenidoğan çetesinin itirafları kan dondurdu
"Gebert o bebeği!" Yenidoğan çetesinin itirafları kan dondurdu
CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçti
CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçti
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı