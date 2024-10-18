  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçti
Takip Et

CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçti

CHP, yeni doğan bebeklerin ölümlerine yol açan 'yenidoğan çetesi' skandalını incelemek ve araştırmak üzere 8 milletvekilinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP, yenidoğan çetesine karşı harekete geçti
Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

CHP, bebek ölümlerine ilişkin heyet görevlendirdi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, 'Yenidoğan çetesi' olarak adlandırılan ve yenidoğan bebeklerin ölümlerine neden olan olaylar zincirine ilişkin Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Samsun Milletvekili Murat Çan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba'dan oluşan bir heyet görevlendirdi.

Heyet, yaşananların iddianameye yansıyan boyutlarının yanı sıra tüm gerçeklerin açığa çıkması için çalışma başlattı.  

"Bize bir şey olmaz demesinler" diyerek deprem uzmanı o ili uyardı: Birçok ile enerji transferi oldu"Bize bir şey olmaz demesinler" diyerek deprem uzmanı o ili uyardı: Birçok ile enerji transferi olduGündem

 

Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandıYenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandıGündem

 

Gündem
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü
MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt görevinden istifa etti
MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt görevinden istifa etti
Bakan Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
"Gebert o bebeği!" Yenidoğan çetesinin itirafları kan dondurdu
"Gebert o bebeği!" Yenidoğan çetesinin itirafları kan dondurdu
Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu
Torun Center, belediye tarafından mühürlendi! Sebebi belli oldu
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı