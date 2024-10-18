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Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ve sürecin titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Yenidoğan çetesi soruşturması! Bakan Tunç: 22 kişi tutuklandı
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete tepkilerin odağında. 112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

Bakan Tunç: 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada "İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır." dedi.

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"Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir"

Bakan Tunç "47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir. Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verdi. 

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