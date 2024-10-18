12 bebeğin öldüğü 'Yenidoğan çetesi' soruşturması! Hastane camındaki reklam dikkat çekti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetleri askıya alındı.

Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin geçen eylül ayında, Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle herhangi bir faaliyette bulunmadığı öğrenildi.

"Yenidoğan dostu hastane" reklamı

Skandalların yaşandığı hastanelerden biri olan Bağcılar Medilife Hastanesi'nin camına yapıştırılmış reklam görseli üzerinde "Yenidoğan dostu hastane" yazdığı, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin ise camına aslışmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" yazdığı görüldü.

Öte yandan iki hastanenin bahçesinde bulunan güvenlik kulübelerinde herhangi bir kimsenin olmaması dikkat çekerken, hastanenin girişinin ise dubalar ile kapatıldığı görüldü.