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İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanlarını Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları artırma arayışında olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da kritik zirve! Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye kalıcı barış için her türlü desteği vermeye devam edecek

Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

Erdoğan'dan silah ambargosu çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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