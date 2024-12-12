SON DAKİKA... Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında deprem

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.34’de merkez üssü Saros Körfezi açıkları olan Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 25.5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Çanakkale merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Saros Körfezi olduğunu, büyüklüğünün de 4,6 olduğunu kaydetti.