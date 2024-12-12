SON DAKİKA... Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve çevre illerde hissedildi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 14.34’de merkez üssü Saros Körfezi açıkları olan Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 25.5 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Çanakkale merkez ve ilçelerinde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
Detay:https://t.co/z0z0JdbW0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Saros Körfezi olduğunu, büyüklüğünün de 4,6 olduğunu kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2024
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wnu7okuFhZ
12.12.2024, 14:34:52 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 14.5 km#Kandilli