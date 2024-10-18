'Yenidoğan' skandalında hastanesinin adı geçen eski bakan Mehmet Müezzinoğlu konuştu

Çok sayıda bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital'in de adı iddianameye girdi.

"Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz"

Oda TV'den Can Özçelik'e konuşan Mehmet Müezzinoğlu “Bizim hastanemizin ismi geçiyor. Bizim insanı iyileştirmek, hayatta tutmak dışında bir anlayışımız olamaz. Böyle bir anlayışta olan kişiyi kabul etmemiz de mümkün değil. Ve bu anlayış dışında olan kişilerin de hukuk önünde ceza alması için de çalışırım. İnsan sağlığına, yaşam hakkına zarar veren kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde öder" dedi.

"Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz"

Özel Avcılar Hospital’ın 1989 yılında açıldığını ifade eden Mehmet Müezzinoğlu, henüz iddianameye bakmadığını ama hastane yönetiminden bilgi aldığını vurguladı. Müezzinoğlu “Bu kapsamda yüzlerce çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. İddianameye bakmadım kamuoyuna yansıyan dışında da bir bilgim yok. Ancak hastane yönetiminden bilgi aldım o yüzden içim çok rahat. Çalışma arkadaşlarım işlerini iyi yapan kişilerdir. Zaten 6-7 denetim geçiriyoruz. Vicdani anlamda rahatım.” dedi.