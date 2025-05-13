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Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
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Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu'nun avukatı Afşin Hatipoğlu, Karamahmutoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

"Ne kadar da mistik…"

Hatipoğlu,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Azmi Karamahmutoğlu’na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir paylaşımını alıntılıyarak, 'Ne kadar da mistik…' yazdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında, Ataköy Polis Merkezi’nde kendisi ifadesini vermiştir. Ülkemizin geldiği hukuk düzenini izah açısından, soruşturmaya konu bu ibretlik paylaşımı ise takdirlerinize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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