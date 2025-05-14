Terörsüz Türkiye hedefinde zorlu süreç şimdi başlıyor

BESTİ KARALAR/ANKARA

Terörsüz Türkiye hedefinde takvim işliyor. PKK’nın kendini feshetmesinin ardından, ikinci aşama olarak silahların bırakılması süreci başlayacak. AK Parti’ye göre, "zorlu süreç" şimdi başlıyor. "Terörsüz Türkiye" hedefinde en önemli iki aşamanın hayata geçtiğini aktaran kaynaklar, dikkatleri süreçte sık sık gündeme taşıdıkları, "PKK’nın 50 başlıkta kendini feshetme" takviminin de nasıl işleyeceğine çevirdi.

Bugüne kadar AK Parti ‘PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sona atılacak adımlar konuşulur’ mesajını verdiler. O süreç başladı. Bundan sonra kendini fesheden örgütün, atacağı adımların ardından Hükümet adımlar için harekete geçecek.

50 maddede süreç nasıl işleyecek?

PKK’nın kendini feshetme ve silahları bırakma sürecinin 50 başlıkta tamamlanacağını söyleyen AK Parti kaynakları, “PKK kongresini toplayarak örgütü feshetti. Birinci aşama aşıldı. İkinci aşama başlıyor: Silahların bırakılması. Devamında da örgütün egemen haklarının bırakılması takip ve kontrol süreci, Türkiye’deki siyasi yapının devir ile ilgili değişim ve dönüşüm süreci, Avrupa’daki PKK’nın değişimi dönüşümü. 50 başlık içinde terörün faaliyetlerini sonlandırması da var. Bunlar arasında, kara para akışı, terörün finansmanı, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti ve insan kaçakçılığı ve bu faaliyetlerin sonlandırılması. Bunların sonlandırılmasıyla ancak süreç tamamlanır. Tek başına silahları bırakmak yeterli değil. Bu başlıkların hayata geçmesi öncelik’ değerlendirmelerini yapıyor. Sürecin tamamlanması için 50 başlığın ardından Hükümetin ve Meclis’in atacağı adımların gündeme geleceği belirtiliyor.

Bölgede kalkınma modelleri tartışılacak

Kendini fesheden örgütün diğer başlıkları hayata geçirmesinin ardından, Hükümet demokratik, hukuki ve yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için harekete geçecek. Bu başlıklar ayrı yarı tanımlanacak.

Öte yandan bölgenin kalkınması için ekonomik, yapısal reformlar için adımlar atılacak. Doğu ve Güneydoğu illerinde yatırımlar teşvik edilecek. Terör korkusuyla yatırıma sıcak bakmayan iş insanlarının söz konusu illerde yatırımları teşvik edilecek. Tarım politikaları geliştirilecek.