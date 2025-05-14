Teknoloji ve blockchain fonlar kategorik bazda öne çıkıyor

Geride kalan son bir ayda yüksek getiri arayışında olan ve daha fazla riski üstlenebilen yatırımcılar, en güçlü performansı serbest fonlarda yakaladı. Aylık getirisi yüzde 15’in üzerinde olan yedi fonun tamamı serbest fon kategorisinde yer aldı. Söz konusu fonlardan Ziraat Portföy Üçüncü Serbest Fon, aylık getiride %38,8 ile listenin başında yer aldı. Onu, Allbatross Değişken Fon ile blockchain temalı İstanbul Portföy, QNB ve Garanti portföy fonları takip etti. Bu fonların performansı %16 ile %20 arasında değişti. Teknoloji ve tematik fonlar, kısa vadede güçlü momentum arayan yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Para Piyasası Fonlarında güvenli kazanç sürüyor

Para Piyasası Fonlarında aylık getiriler %4,2 ile %4,36 arasında sınırlı ama istikrarlı bir aralıkta performansını sürdürüyor. Nurol, Tera, Ak, Ziraat, Fiba ve Yapı Kredi portföy’ün yönettiği fonları ön plana çıkarken, düşük risk arayan yatırımcılar için cazibesini korudu. Faiz ortamının yüksek seyri, bu fonların taşıma gücünü sürdürülebilir kılıyor.

Altın ve döviz bazlı fonlar portföy dengesi sağlıyor

Altın fonlarında Pardus Portföy %9,38 ile en yüksek getiriyi sağladı. ICBC, Yapı Kredi ve TEB Portföy gibi kurumsal oyuncular da %8 civarında kazanç sağladı. Diğer taraftan döviz bazlı serbest fonlarda Tacirler Portföy %7,9 ile öne çıktı. Onu sırayla, Yapı Kredi Florya ve İş Portföy %5’in üzerinde getiri ile takip etti. Kur ve altın temalı fonlar, riskten korunmak isteyen yatırımcı için hâlâ önemli birer tampon işlevi görüyor.

ZEYNEP’E SOR

KALDIRAÇLI İŞLEM Mİ, KALDIRAÇSIZ İŞLEM Mİ?

Kaldıraçlı işlem; küçük nakitle yüksek işlem, kısa vadeli, likidite, esneklik. Yüksek risk, hızlı erime riski, teminat tamamlama, stres, volatilite tuzağı.

Kaldıraçsız işlem; sınırlı risk, uzun vadeli, düşük stres, sağlıklı yönetim. Sınırlı kazanç, düşük spekülatif beklenti, yetersizlik duygusu, yavaş kalma.

Sektörde canlanma firmayı olumlu etkiler. Satışlardaki artışa ilave maliyetleri de düşürmeli

Vestel Elektronik ne zaman ayağa kalkacak? Bir yılda fiyatı yarıya geriledi / Yunus Eraslan

Yunus, firmaların içinde yer aldığı sektörlerin daralması ya da genişlemesi ister istemez şirketleri etkiler. Vestel, alanında önemli bir oyuncu ve ihracat ayağı hayli güçlü. Ancak pazarda arzu edilen toparlanmanın olduğuna dair güçlü bir işaret gözlenmiyor. Bu da beklentinin düşük seviyede kalmasına yol açarken fiyat geriliyor. Şirket, geçtiğimiz 2025 ilk çeyrek dönemde toplam cirosunu %14 geriletirken dönem sonunda 5,08 milyar TL zarar yazdı. Maliyet ve giderlerdeki yüksek artış esas faaliyetlerden ötürü de zarar etmesine sebep oldu. Yıl sonunda kârlı bir yapıya kavuşabilmesi için satışlardaki artış kadar maliyetler de düşmesi önemli.

Uzun vadede yükselişini koruyor. Kısa zaman diliminde de çıkış ivmesi varlığını sürdürüyor

Enka İnşaat’ın Irak’ta aldığı iş hayli büyük olduğu halde fiyat neden yükselmedi? / Samet Dağlar

Samet, yeni iş alımları genellikle hisseyi olumlu etkiler. Öte yandan bu etki, işin büyüklüğü ve kârlılığa etkisine bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle yurtdışında üstlenilen uzun vadeli projelerde, yatırımcılar yalnızca işin hacmine değil, nakit yaratma kapasitesine, proje risklerine ve maliyet yönetimine de odaklanır. Enka İnşaat, 2 Mayıs günü %100 iştiraki Entrade’nin Irak’ta 485 milyon euroluk proje üstlendiğini duyurdu. Tutar, Enka’nın yıllık gelirinin %21’ine denk geliyor. Bu itibarla son derece güçlü bir kazanım söz konusu. Hissenin fiyatı da yılbaşından bu yana %44,54 ve son 1 haftada %8,53 yükseldi. Performansta sorun yok.

YATIRIM FONLARI

Allbatross Portföy’ün LLA fonu, yüksek getirisiyle dikkat çekiyor

Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (LLA), ağırlıklı olarak hisselere yatırım yaparken, en fazla %30’unu QUAGR, PKENT, GZNMI ve BIENY hisselerinde tutarken aynı zamanda fonlara da yer açıyor. Yılbaşından bu yana %57,23 getiri sağlarken değerini dört ayda 36,9 milyon TL’den 249 milyon TL’ye çıkardı. Doluluk oranı %11,73 seviyesinde. Fonun %80,59’u hisse, %19,41’i de yatırım fonunda bulunuyor. Portföyde ağırlıklı KRDMD, PEKGY, DERHL ve TUREX hisseleri var. Fonun agresif pozisyon artırımı ve 1 ayda sağladığı %14,28’lik kazanç, onu hisse yoğun fonlar arasında öne çıkarıyor. Strateji olarak likidite veya vade kısıtı olmaması, yöneticilere piyasa fırsatlarını hızlı değerlendirme olanağı veriyor. Yıllık %2,63 yönetim ücretine tabi bulunan fon, yüksek risk toleransı olan yatırımcılara alternatif sunuyor

TAHVİL

Akdeniz Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Akdeniz Faktoring, nitelikli yatırımcılara 12.05.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 270 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 3 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 06.02.2026 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

12 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Akdeniz Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFAKDN22618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ODİNE TEKNOLOJİ

Huawei ile iş birliğine gidiyor. Kimi ürünlerin kurumsal projelere entegre edilmesi hedefleniyor

Odine Teknoloji, sektörel bilgi birikimini ve teknik uzmanlığını Huawei’nin ağ ve veri depolama çözümleriyle birleştireceğini duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm projelerinde yeni bir sayfa açtığını ifade ediyor. İki firma arasında kurulan iş birliği kapsamında, Huawei’nin network ve storage ürünlerinin Türkiye’deki kurumsal projelere entegre edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ağ altyapısı ve veri depolama sistemleri, dijital dönüşüm süreçlerinin temel yapı taşları arasında yer alıyor. Kurumlar, özellikle büyük veri, yapay zekâ ve bulut sistemleri gibi alanlarda artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere güçlü, güvenilir ve entegre altyapı çözümlerine yöneliyor. Huawei bu alanda küresel ölçekte rekabetçi ürünler sunan önemli üreticilerden biri konumunda.

PARSAN MAKİNA

Sektörde tanınmış bir firmadan yıllık 12 milyon euro tutarlı proje aldı. Cirosunu büyütecek

Parsan Makina, 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak ve yıllık yaklaşık 12 milyon euro ciro potansiyeline sahip proje aldığını duyurdu. Projenin, küresel ölçekte tanınan bir firmadan alındığı ifade edilmekle yetinildi. İş birliğiyle Parsan’ın ihracat gücü ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Ağır sanayiye yönelik dövme parça üretiminde faaliyet yürüten Parsan Makina, savunma sanayi, otomotiv ve demiryolu gibi sektörlerin tedarik zincirinde yer alıyor. Şirket, Avrupa başta olmak üzere pek çok pazarda müşteri portföyünü genişletme yönlü çalışıyor. Uzun vadeli müşteri ilişkileri açısından da değer taşıyan anlaşma, şirketin döviz bazlı gelirlerini artırarak finansal dengesini güçlendirecektir. Şirket, geçtiğimiz yıl zarar açıkladı.

HALKBANK

Banka “devlet dokunulmazlığı” savunmasını üst mahkemeye taşıyor. Süreç devam ediyor

Halkbank, ABD’de aleyhine yürütülen ceza davasında son gelişmeyi paylaştı. Daha önce Bölge Mahkemesi ve İkinci İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilen “devlet dokunulmazlığı” savunmasına ilişkin olarak bu defa ABD Yüksek Mahkemesi’ne temyiz başvurusu yaptı. Bu başvuruda, uluslararası teamül hukukuna dayalı devlet dokunulmazlığı ilkeleri çerçevesinde davanın düşmesini talep etti. Halkbank’ın bu itirazı, mevcut dava sürecinin son basamağı olan ABD Yüksek Mahkemesi’nde nihayete kavuşacak. İtirazının kabul edilmesi durumunda, banka açısından önemli bir sorunun geride kalması sağlanmış olacak. Ayrıca söz konusu hukuki mücadele, sadece kurumun değil, ABD yargısı karşısındaki benzer yapıdaki diğer devlet kurum ve kuruluşlarını da etkileyecek bir niteliğe sahip bulunuyor.