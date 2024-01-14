Trabzon'da okullar tatil mi? (Yarın okul var mı?)

Kara kış ve kara teslim olan Trabzon'da olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Veliler ve çocukların aklında ise okulların yarın tatil olup olmayacağı var. Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi edildi, edilecek mi? İşte cevabı...

Trabzon'da okullar tatil mi?

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, karın etkili olduğu kentte tüm mahalle yollarının açık olduğu belirtildi.

Meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarılan açıklamada, Trabzon'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.