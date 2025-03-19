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Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü: Araçlar su altında kaldı

Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu göle dönen yolda bulunan park halindeki araçlar su altında kaldı.

Haber Merkezi
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Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü: Araçlar su altında kaldı
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Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde park halinde bulunan 2 araç yağışlar nedeniyle göle dönen yolda su altında kaldı.

Maddi hasarın meydana geldiği bir otomobil ve minibüs için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ'ye ait vidanjörler ile çalışma başlatıldı.

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