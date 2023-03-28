Trabzon'da su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TİKSİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, Yomra, Ortahisar ve Hayrat'ın bazı bölgelerinde ana şebeke harızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

TİSKİ'den yapılan açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam dolarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte,kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

Ana isale hattında patlama!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün ana isale hattında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Hattın patlayan bölümünden yükselen tazyikli su, yolun karşısında altında dükkanlar bulunan 7 katlı binanın çatı ve dış cephesinde hasara yol açtı. Binadan kopan parçalar park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tazyikli akış kontrol altına alınarak, yolun Trabzon-Akçaabat istikameti kontrollü trafiğe açıldı.

Suyun tahliye işlemleri devam ederken, ev ve iş yerleri sudan zarar gören vatandaşlar da temizlik çalışmalarına başladı.

Suyun şiddetiyle camlar patladı

İş yeri hasar gören Ali Atalar, gazetecilere, suyun patlamasıyla deprem şiddetinde bir olay yaşadıklarını belirterek, "Suyun şiddetiyle camlar patladı, olduğu gibi evlerin içine girdi. Suyun apartmana verdiği zararla birlikte parçalar koptu ve düştü." dedi.

Vatandaşlardan Sabri Aydın da araba yıkarken bir patlama sesi duyduğunu dile getirdi.

Nuran Kurt da Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden geldiğini ve parkta durduğu sırada patlama sesi duyduğunu anlatarak, "Doğal gaz patladı sandım. Çok korktuk, hemen kaçtık. Kimseye bir şey olmadı ama karşı bina çok hasar gördü." diye konuştu.

Öte yandan patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.