Trafikte yapay zekâ dönemi başladı: 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkânlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni nesil mobil hız tespit cihazları, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif olarak hız ihlali (radar) denetimlerinde kullanıldı.

Bayram tatilinde kullanıldı

Son olarak 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de tüm yollardaki radar denetimleri yine bu cihazlarla yapıldı. Yeni radar sistemi trafik polisinin yanı sıra jandarma trafik ekiplerince de kullanılıyor.

Operatöre gerek yok

Yeni nesil mobil hız tespit cihazı (radar) birçok özelliği ile dikkat çekiyor. Tripod ya da araç üzerine kurulumu yapılabilen cihaz, operatör olmaksızın karayolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyor.

EGM PolNet ağına gönderilen verilerin sistem tarafından otomatik bir şekilde hız ihlali sorguları yapılıyor ve ihlal verisi anlık olarak trafik ekiplerine bildiriliyor. Böylece anlık olarak kural ihlali yapan sürücüye gerekli yasal işlemler yapılıyor.

Aynı yöndeki 4 şerit dahil tüm araçların hızlarını tespit edebiliyor

Veri tabanı sorgusu yapılmaksızın yapay zekâ ile araç cinsi ayrımı yapabilen cihaz, karayollarında aynı yöndeki 4 şerit dahil tüm araçların hızlarını tespit edebiliyor.

Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.