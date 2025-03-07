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Tren seferlerinde "Aile Yılı" indirimi: Yeni evli çiftler biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tren seferlerinde "Aile Yılı" indirimi: Yeni evli çiftler biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını ifade etti.

Uygulama 8 Mart't başlıyor

Bakan Uraloğlu, “Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“En az üç, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise ‘Yeni Evli Tarifesi’ devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.”

Mevcut indirimler devam ediyor

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek, 0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı.

Ayrıca 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim uygulandığını belirten Uraloğlu, öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim uygulamasının sürdüğünü söyledi.

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