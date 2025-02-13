2025 Aile Yılı’nda ‘Aile İletişim Atölyeleri’ başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla atölye çalışmalarını devreye alıyor.

2025 yılı boyunca Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinde (SODAM) sağlıklı ve bilinçli aile ilişkilerinin teşvik edilmesi amacıyla Aile İletişim Atölyeleri hayata geçirilecek.

640 merkezde atölye kurulacak

Bu yıl itibarıyla 76 ilde 550 merkezle hizmet sunan ADEM ve 27 ilde faaliyet gösteren 90 SODAM aracılığıyla kurulacak Aile İletişim Atölyelerinde bireylerin aile içerisinde etkili iletişim becerileri kazanması, aile içi bağların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor.

Uzman eğitmenler ve danışmanlar rehberlik edecek

Atölyeler kapsamında uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde aile içi iletişim, empati, problem çözme, stres yönetimi ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda seminerler, eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, atölye çalışmalarında interaktif yöntemlerle kendilerini ifade etme ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı bulacak.

Aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor

Bu atölyeler aracılığıyla, ailelerin sosyal ve psikolojik olarak daha güçlü hale gelmesi ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun her yönden desteklenerek güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık bu kapsamda aile kurumunu sosyal politikaların merkezine alarak güçlendirmeyi hedefliyor.