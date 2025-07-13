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TRT Genel Müdürlüğü'ne yeniden Zahid Sobacı atandı

TRT Genel Müdürlüğü’ne yeniden Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

Haber Merkezi
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TRT Genel Müdürlüğü'ne yeniden Zahid Sobacı atandı
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kuruluna atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hale Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Büşra Karaduman Aktuna, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Oğuz Güner getirildi.

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