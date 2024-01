Tufan Gökpınar Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor! Dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar kimdir?

Takip Et

Tufan Gökpınar Kimdir ?

Yalı Çapkını dizisinde rol olan Tufan Gökpınar, Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında geçen sene ikinci oldu. Başvuruları hala devam eden adaylara önerilerde bulundu, mesleğin zor ve zevkli yanlarını anlattı. Model olmaya 2016 yılında karar verdiğini, böyle bir sıralamayı tahmin edemediğini belirten Gökpınar, “İlk kez podyuma çıktığımda sanki yer çekimi yok oldu. Nasıl yürüdüğümü bile hatırlamıyorum, bayağı heyecanlıydı” ifadesini kullandı. Be Management oyuncusu olan Tufan Gökpınar,en son başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Serter karakterine can vermiştir. Tufan Gökpınar, Survivor 2023 sezonunda yarışan Başak Şahin ile sevgilidir.

Rol aldığı projeler

-Yalı Çapkını

-Bir Küçük Gün Işığı

-Rabia: Sonu Buysa