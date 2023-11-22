Tunç Soyer hakkında ikinci soruşturma

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'undan alıntı yaptığı sözleri Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret sayıp hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından, Tunç Soyer hakkında ikinci bir soruşturma daha başlatıldığını duyurdu.

Soyer, 14 yıl önce Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını aktardı.

Soyer, söz konusu iddiaları yalanlayarak, Seferihisar Belediye Başkanı seçildikten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini ifade etti.

"Sözlerim Atatürk'ün Nutuk'undan alıntı"

Soyer, ilk soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin Nutuk'tan alıntı olduğunu ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" ifadelerini kullanmıştı.