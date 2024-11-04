Tuncer Bakırhan: Kayyum sistemi iflas etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı ve yerine kayyum atandı. Mardin'e giden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, belediye önünde yaptığı konuşmada karara tepki gösterdi.

"Bunlar yalancıdır, riyakardır, ikiyüzlüdür"

Bakırhan, "Bunlar bir taraftan çözüm beklentisi yarattılar, 'yeni bir süreç, normalleşme' dediler ama tam 8 yıl önce, 4 Kasım'da yapmış oldukları siyasi soykırımı tekrar ettiler. Bunlar yalancıdır, riyakardır, ikiyüzlüdür. Bunlar çözüm dediğinde zulüm, normalleşme dediklerinde kayyumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar zannediyorlar ki, Kürtler bu kayyumculara, talancılara baş eğecekler. Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır. Ne onların zulüm politikaları, ne kayyumu, ne yalanları, ne hileleri bizlere diz çöktüremeyecektir" dedi.

"Söz veriyoruz, talancılara, siyasi darbe yapanlara, bu kayyumcu anlayışa, iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz"

"Seçimde kayyum politikanız, inkar politikanız kaybetti" diyen Bakırhan, "Şimdi seçimde kaybettiğiniz buraları hileyle, yalanla, dolanla, yalan yanlış yargı kararlarıyla birlikte gasp etmeye çalışacaksınız. Söz veriyoruz, talancılara, siyasi darbe yapanlara, bu kayyumcu anlayışa, iradenizi yok sayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Hayatın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu kayyumcu zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe, bugün olduğu gibi iradenize sahip çıktığınız müddetçe, ne talan ne yalan ne kayyum ne de zulüm Kürdistan topraklarında asla karşılığını bulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kayyum sistemi iflas etti"

Kayyım atamalarından vazgeçilmesi çağrısında bulunan Tuncer Bakırhan, "Bu kayyum sisteminden vazgeçin. Bu kayyum sisteminin kimseye yararı yok. Kayyum sistemi iflas etti. Tekrar Mardin halkının iradesinin tecelli etmesi için bu yalancı, talancı, kayyumcu anlayışı bırakın, eş başkanlarımız bu kenti yönetsin. Durmayacağız, mücadele edeceğiz. Direneceğiz, bu topraklara barış adalet gelince kadar halkımız kendi kimlikleriyle eşit yurttaş oluncaya kadar hep birlikte mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz" diye konuştu.