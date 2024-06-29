Türk Dünyası üniversiteleri işbirliği yapacak

Mehmet KAYA / ANKARA

İkili anlaşmalarla kurulmuş Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, kuruluşlarından bu yana ilk kez ortak senato toplantısı gerçekleştirdi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yerleşkesinde 28 Haziran günü yapılan yapılan ortak senato toplantısında, iki üniversitenin işbirliği yanında, Türk dünyasında mevcut ve kurulacak üniversitelerin de işbirliği alanları değerlendirildi.

Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılışta yaptığı konuşmada, iki üniversitenin Türk dünyasının geleceği açısından yapılmış en önemli yatırımlar arasında olduğunu belirterek, bu üniversitelerin modern ve çağdaş eğitim ile kendi kültürlerini koruyarak evrensele ulaşan, dünya bilimine katkı veren insanların yetişmesine katkı verdiğini söyledi. Manas Destanında “Türk dili” ifadesinin geçtiğine işaret eden Alpaslan Ceylan, “Burada yapacağımız iş sadece bir toplantı değil, aynı zamanda Türk Dünyası’na yön verme hareketidir” dedi. Prof. Dr. Ceylan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerde de üniversitelerinin işbirliğine katılması yönünde kararlar olduğunu hatırlattı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova da ilk toplantının yapılmış olmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye'nin altın köprüsü üniversitelerimizin gücünü birleştirerek, çok daha güzel etkinlikler ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri, akademik personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi, sempozyum ve seminer gibi bilimsel faaliyetlerin organize edilmesi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, spor, sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Ortak senato toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alpaslan Ceylan, “Bu toplantı, Türk gençlerinin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için gerekli alt yapı çalışmalarını hızlandıracaktır. Türk gençliğinin Türk dünyasındaki entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacaktır. İnteraktif öğrenme, farkındalık, eğitim ve kamu diplomasisi gibi yeni kavramların yerleşmesine temel oluşturacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova da toplantının “Eğitim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcı” olduğunu kaydetti.

Ortak senato toplantısına; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ve Doç. Dr. Kamalbek Karımşakov, Genel Sekreter Prof. Dr. Oktay Özgül ve senato üyeleri ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Rektör Yardımcısı Mustafa Nursoy, Genel Sekreter Doç. Dr. Aliya Kuralbayeva ve senato üyeleri katıldı.