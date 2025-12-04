Türkiye, Avrupa’nın atık deposu mu? 10 yıllık çöp ihracat tablosu yayımlandı

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 2024 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden çıkan 31 milyon 625 bin 131 ton atığın en büyük bölümü Türkiye’ye gönderildi.

AB dışındaki ülkelere yapılan atık transferlerini kapsayan listede, Türkiye; Birleşik Krallık, İsviçre, Ukrayna, ABD, Pakistan, Hindistan, Japonya, Çin ve Rusya gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ve az gelişmiş birçok ülkeyi geride bırakarak en fazla atık gönderilen ülke konumunda yer aldı.

Eurostat'ın resmi X hesabından yayımlanan video grafikte, en fazla atık ihraç edilen ülkelerin 10 yıllık sıralamasına yer verildi. Eurostat verilerine göre, 2014 yılında 7 milyon 917 bin 202 ton atık ihraç edilirken, 2015'te 6 milyon 57 bin 595 ton atık ihraç edildi. 2016'dan 2021 yılına kadar Türkiye'ye ihraç edilen atık sayısında artış kaydedildi. 2022-2023 yıllarındaki düşüşün ardından 2024 yılında Türkiye'ye AB'den 12 milyon 253 bin 956 ton atık ihraç edildi.

AB’den Türkiye’ye çöp ihracı yıllara göre artış gösterdi

2014 yılında 7 milyon 917 bin 202 ton, 2015 yılında 6 milyon 57 bin 595 ton, 2016 yılında 8 milyon 213 bin 594 ton, 2017 yılında 10 milyon 357 bin 284 ton, 2018 yılında 10 milyon 456 bin 455 ton, 2019 yılında 11 milyon 158 bin 787 ton, 2020 yılında 13 milyon 605 bin 199 ton, 2021 yılında 14 milyon 524 bin 267 ton, 2022 yılında 12 milyon 321 bin 214 ton, 2023 yılında 11 milyon 802 bin 4 ton ve 2024 yılında 12 milyon 253 bin 956 ton atık, AB ülkelerinden Türkiye'ye ihraç edildi.

Türkiye, Çin'in 7 milyon 501 bin 979 ton ile birinci olduğu 2015 yılı dışında, 10 yıllık süreçte en fazla atığın ihraç edildiği ülke konumunu korudu.

En fazla atığın ihraç edildiği ülkeler

Öte yandan, Eurostat'ın paylaştığı video grafikte 10 yıllık süreçte 2014 yılında en fazla atığın ihraç edildiği ülkeler olan Çin, Birleşik Krallık, İsviçre, Hindistan, Mısır, Norveç, Hong Kong, ABD ve Endonezya'nın sıralamalarında değişiklik yaşandığı dikkat çekti. Buna göre, Çin 2020 yılından itibaren ilk 10 ülke arasında yer almazken, Birleşik Krallık ve ABD bu sıralamada yıllar içinde geriye düştü. Sıralamada, Hindistan ve Pakistan'ın en fazla atık ihraç edilen ülkeler sıralamasında yıllar içinde yükseldiği görüldü.