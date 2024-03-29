Türkiye 'enflasyon cinini' nasıl öldürür? Ünlü ekonomist formülü verdi

Ekonomistler yerel seçim sonrası bazı ürünlerde vergi artışıyla beraber çok zor bir döneme girilmesini ve TL'de değer kayıplarının sürmesini bekliyor.

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere enflasyonun tavan yaptığı bir ortamda gidiyor. Yerel seçimlerin ardından da dikkatlerin daha fazla parasal ve mali sıkılaştırmanın yanı sıra döviz kurunun nasıl bir seyir izleyeceğine çevrileceği tahmin ediliyor.

Ekonomide alınacak kemer sıkma önlemlerinin başında vergi artışları beklentisi var. Ekonomistler, seçim sonrası para ve özellikle de maliye politikasında sıkı duruşla beraber kemerlerin sıkılacağını düşünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek bir süredir enflasyonu düşürmek için iç talebin kuvvetli seyrinin yavaşlatılması gerektiğini söylüyor.

Kemerler sıkılacak

Londra merkezli Bluebay Asset Management kıdemli analisti Timothy Ash de faiz artışına dair değerlendirmesinde bu adımı olumlu bulduğunu belirterek dezenflasyon eğilimine yardımcı olmak için politikanın seçim sonrasında da sıkı kalması gerektiğini kaydetti.

Ash, "Umarım siyasi döngü buna yardımcı olur. Bence Şimşek ve ekibi enflasyon cinini öldüreceklerse zamanın çok önemli olduğunu ve maliye ve para politikasının 2024'te sıkı kalması gerektiğini kabul ediyorlar. Bu da faizlerde daha uzun süre daha yüksek seyir ve maliye politikası açısından daha uzun süre daha derin bütçe kemer sıkma politikaları anlamına geliyor. Eğer bunu yaparlarsa, umut var demektir" dedi.

"Türkler seçim sonrası devalüasyona inanıyor"

Merkez Bankası'nın döviz rezervi kaybından endişe duyduğunu belirten Timothy Ash de Türklerin yerel seçimlerin ardından büyük bir devalüasyonun daha yaşanacağı söylemine inanıyor gibi göründüğünü söyledi.

Londra merkezli Capital Economics'te gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti olan Liam Peach de DW Türkçe'ye seçim sonrasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın faiz artışının etkili olduğunu ve bankanın seçimden sonra en az bir faiz artırımı daha yapmasını muhtemel gördüğünü, maliye politikasında ise daha fazla önlem alınmasını beklediğini belirtti:

"KDV'de artışlar olası"

"Mali sıkılaştırma şu ana kadar sınırlı kaldı ve seçimden sonra daha fazlasının yapılması gerekecek. Maliye Bakanı Şimşek büyük vergi artışlarını reddetmiş olsa da KDV oranlarında bazı artışlar yapılması muhtemel. En büyük mali değişiklikler muhtemelen hükümet harcamalarının ve altyapı projelerine yönelik sermaye harcamalarının kısıtlanması yoluyla gelecek."

Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıl boyunca aşırı ısınmaya devam ettiğini belirten Peach, "Hükümetin bütçe açığını dizginlemesi ve Merkez Bankası'nın reel faiz oranlarını uzun süre yüksek tutmasıyla bu durumun bu yıl değişeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Peach, faiz artışı geçici bir destek sağlasa da TL'de daha fazla değer kaybı beklediğini belirterek "Seçim sonrasında Merkez Bankası'nın rezervlerini yeniden inşa etmesiyle TL'nin değer kaybı biraz daha hızlanabilir. Liranın önümüzdeki yıl içinde dolara karşı 40 seviyesine doğru değer kaybetmesini bekliyoruz, bu da dış rekabet gücünün korunmasına ve yatırımcıların politik iyimserliğinin sürdürülmesine yardımcı olacak" dedi.

Seçimden önce faiz silahını kullandı

Enflasyonla mücadelede "sıkı para politikası duruşu sürdürülecek" mesajı veren Merkez Bankası yerel seçimlere 10 gün kala 500 baz puanlık faiz artışı yapmıştı.

Geçen Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla genel KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye, yüzde 8 indirimli KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltilmişti. Ancak 2022 yılında KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel gıda ürünlerinin KDV oranında değişikliğe gidilmişti.