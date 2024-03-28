Türkiye F-16'ların montajının TUSAŞ'ta yapılmasını isteyecek

Mehmet KAYA/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’in daveti üzerine gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, masadaki konulardan birinin F-16 alımı olduğu kaydedildi. Türkiye bu pakette, hazır F-16 uçakları, modernizasyon paketleri ve önemli miktarda mühimmat için görüşmeler yürütüyor. Alım sürecinde ABD hükümeti, ABD’li şirketler, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk şirketler çeşitli seviyelerde rol oynayacak.

Montaj da Türkiye'de yapılabilir

TUSAŞ’taki F-16 montaj hattı uzun süredir bakım onarım dışında boş duruyor. Önceki yıllardaki deneyime sahip olan Türkiye bu üretimin yerli imkanlarla yapılmasını bekliyor. Modernizasyon paketleri alındıktan sonra Türkiye’deki uçakların modernizasyonu bu hatlarda yapılacak, ancak alınması planlanan 40 uçak için de montaj kapasitesi bulunuyor.

F-35 ödemelerinin iadesi de gündeme gelecek

Türk tarafının ayrıca F-35 programından çıkarılmasının ardından ödenen tutarların nasıl karşılanacağı konusunu masaya getirmesi bekleniyor. F-35 programına Türkiye’nin dönüşüne yönelik ABD tarafından verilen karışık mesajların zaman kazanmaya yönelik bir tavır olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye’nin ABD’den F-16 uçakları ve mevcut uçakların modernize edilmesine yönelik montaj paketleri yanında, mühimmat alımına yönelik Kongre engelinin aşılmasının ardından pazarlık aşamasına gelindi. Toplam alımın Kongre’ye gönderilen mektuptaki kapsamı olursa 20-25 milyar dolar aralığında bir tutara ulaşacağı belirtilmişti. Gerçekte ise bu tutarın aşağı yönlü olarak değişebileceği vurgulanıyor. Bunda mühimmat miktarlarının olası ilave satışlar için yüksek tutulması, uçak ve kitlerin tahmini fiyatları üzerinden yorum yapılmasının etkili olduğu vurgulanıyor.

Açıklanan listede Türkiye’ye 40 uçak, 79 modernizasyon kiti, 48 uçak motoru, 149 radar, elektronik harp paketleri, 900 dolayında havadan havaya füze, güdüm kitleri, havadan karaya, havadan denize füzelerinin olduğu bir paketten söz edilmişti. Bu sayıların önemli ölçüde değişeceği ve pazarlıklarla fiyatların da değişeceği tahmin ediliyor.

F-16 sürecinin hızlandırılması bekleniyor

Türkiye ile ABD arasındaki bu satışın Foreign Military Sale (FMS) kapsamında yapılacak. İki ülke arasındaki görüşmeler, yetkili otoriteler olan DSCA (Defense Security and Cooperation Agency ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında gerçekleşeceği için siyasi kararlar etkili olabilecek. Türkiye’nin taleplerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerde konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, off-set alınması, Türkiye’nin ivedi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak TUSAŞ’taki F-16 hattının kullanılması, F-35 için ödenen ve tutarı 1 milyar doların üzerindeki tutarın bu alım için kullanılması masadaki konulardan olacak.