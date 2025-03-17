Türkiye'nin 57 yıllık meyve suyu devi iflas edebilir

Bursa merkezli üretim yapan Türkiye'nin en büyük meyve suyu üreticilerinden Aroma, aralık ayında açıkladığı konkordato kararı ile sektörde büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.

1968 yılından bu yana üretimi sürdüren dev şirketin mali sıkıntılar yaşaması ekonomi piyasalarında tedirginliğe neden olurken, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Aralık 2024 tarihli kararı ile Aroma’ya üç ay süreyle geçici mühlet kararı vermiş ve üç kişiden oluşan bir konkordato komiser heyeti görevlendirmişti.

Mahkeme kesin mühlet verdi

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre yapılan incelemelerde şirketin mali durumu üzerine yeni bir rapor hazırlanırken, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Aroma hakkında bir yıllık kesin mühlet kararı aldı.

İflas öncesi son durak olarak bilinen konkordato sürecine ilişkin şirketten yapılan açıklamada "Elimizdeki stokların çok yüksek olmasından kaynaklı bunları eritemedik. Finansman sorunlarımız çıktı. Yanlış stratejik kararlar alınmış" ifadeleri kullanılmıştı.

Şirket hakkında kesin karar 2026'da verilecek

Aroma'nın mali tablolarını düzeltmesi halinde şirket hakkında nihai karar, 2026 yılının mart ayında verilecek. Buna karşın Aroma, mali darboğazdan daha kısa sürede çıkması halinde yükümlülüklerini yerine getirebilecek ve konkordato kararını kaldırabilecek.

Öte yandan konkordato komiserlerinin incelemelerinde şirketin ekonomik yükümlülüklerini yerine getiremediği kararlaştırılırsa, 57 yıllık dev şirket hakkında iflas kararı alınabilecek.