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Tuzla’da arıtma tesisinde korkutan patlama: Yaralılar var

Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Haber Merkezi
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Tuzla’da arıtma tesisinde korkutan patlama: Yaralılar var
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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Patlamada 5 işçi yaralandı

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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