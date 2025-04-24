Tuzla’da arıtma tesisinde korkutan patlama: Yaralılar var
Tuzlada Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Patlamada 5 işçi yaralandı
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.