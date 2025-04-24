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Marmara'da bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Marmara'da bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 17.52'de Marmara Denizi açıklarında Silivri'nin 24,78 kilometre uzağında bir deprem gerçekleşti.

3,7 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.  

Kandilli Rasathanesi ise depremi 4,0 büyüklüğünde ve 14,5 kilometre derinlikte kaydettiğini açıkladı.

 

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