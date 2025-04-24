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Alman hükümeti Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği iddialarını yalanladı

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği iddialarını reddetti.

Haber Merkezi
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Alman hükümeti Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği iddialarını yalanladı
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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, hükümetin Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışını engellediği iddialarını yalanladı. 

"Eurofighter jetlerinin satışı konusunda henüz karar yok"

Bakanlık sözcüsü Tim-Niklas Wentzel, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, mevcut geçici hükümetin Eurofighter jetlerinin satışına onay konusunda bir kararı bulunmadığını, önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağını belirtti.

"Kararı geçici hükümet vermeyecek"

Wentzel, "Gelecek hükümetin kapsamlı silah ve teçhizat ihracatı konularında alacağı kararı, (mevcut) geçici hükümet önceden vermeyecek." ifadesini kullandı.

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