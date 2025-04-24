Almanya'nın yeni hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter satışını onaylayacak mı?

Almanya'da Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusundaki nihai kararın verilmesi bekleniyor. Alman hükümet kaynakları, bir süre önce basında çıkan "Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Savunma ihracatı konusundaki kararları yeni hükümet verecek

Silah ihracatı lisanslarının verilmesinden sorumlu Alman Ekonomi Bakanlığı da veto iddiaları hakkında BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, savunma ihracatı ile ilgili önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağına işaret etti.

Friedrich Merz hükümeti işbaşına gelecek

23 Şubat seçimlerinin ardından yeni bir hükümetin işbaşına geleceğini hatırlatan bakanlık, mevcut hükümetin geçici olarak görevi sürdürdüğünü, yeni hükümetin önemli savunma projelerine ilişkin muhtemel kararları hakkında beyanda bulunulmayacağını söyledi.