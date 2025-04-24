Almanya'nın yeni hükümeti, Türkiye'ye Eurofighter satışını onaylayacak mı?
Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışı konusundaki nihai kararını gelecek ay verilecek. Göreve başlayacak Friedrich Merz hükümeti tarafından satış kararının verilmesi bekleniyor.
Almanya'da Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusundaki nihai kararın verilmesi bekleniyor. Alman hükümet kaynakları, bir süre önce basında çıkan "Scholz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter satışını veto ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Savunma ihracatı konusundaki kararları yeni hükümet verecek
Silah ihracatı lisanslarının verilmesinden sorumlu Alman Ekonomi Bakanlığı da veto iddiaları hakkında BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, savunma ihracatı ile ilgili önemli kararların gelecek ay göreve başlayacak yeni hükümet tarafından alınacağına işaret etti.
Friedrich Merz hükümeti işbaşına gelecek
23 Şubat seçimlerinin ardından yeni bir hükümetin işbaşına geleceğini hatırlatan bakanlık, mevcut hükümetin geçici olarak görevi sürdürdüğünü, yeni hükümetin önemli savunma projelerine ilişkin muhtemel kararları hakkında beyanda bulunulmayacağını söyledi.