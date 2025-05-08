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İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran'ın kuzeyindeki Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Zeman Abad kenti olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.53'de kaydedildi.

Can kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı

Deprem, yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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