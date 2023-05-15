Üç büyükşehirde hangi parti kaç milletvekili çıkardı?

Ankara'dan 36, İstanbul'dan 98 ve İzmir'den 28 milletvekili TBMM'ye gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde 162 milletvekili çıkaracak üç büyük il yeni dönemde parlamentonun nasıl şekillenecek?

Ankara

4 milyon 280 bin seçmen bulunan Ankara'da 36 milletvekili seçildi. 12 bin 251 sandıkta oy kullandı.

AA'nın resmi olmayan sonuçlarına göre,

AK Parti 15, CHP 13, İYİ Parti 5, MHP 3 milletvekili çıkardı.

İstanbul

İstanbul'da 11 milyon 367 bin seçmen üç seçim bölgesinde oy kullandı. En fazla seçmen sayısına sahip mega kentte 30 bin 802 sandıkta seçmenler 98 milletvekili çıkarmak için oy kullandı.

AA'nın resmi olmayan sonuçlarına göre,

AK Parti: 42, CHP 30, İYİ Parti 8, Yeşil Sol 8, MHP 5, YRP 3, TİP 2 milletvekili çıkardı.

İzmir

3 milyon 445 bin seçmenin bulunduğu İzmir'de 9 bin 877 sandıkta oy kullandı. 28 Milletvekili Meclis'e gönderildi.

AA'nın resmi olmayan sonuçlarına göre,

CHP 14, AK Parti 8, İYİ Parti 3, Yeşil Sol 2, MHP 1 milletvekili çakırdı.