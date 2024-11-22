Uçak seferlerine olumsuz hava engeli: Sabiha Gökçen’den bazı uçuşlar yapılamayacak

İstanbul'da beklenen yağışlı hava nedeniyle uçak seferlerinde bazı önlemler alındı. Yolculara uyarı yapılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Acil Durum Komitesi kararı duyurdu

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Yolcuların hava yolu şirketlerini takip etmeleri istendi

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.