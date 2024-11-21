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UCM'nin kararının ardından AK Parti'den Netanyahu açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır." dedi.

Haber Merkezi
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UCM'nin kararının ardından AK Parti'den Netanyahu açıklaması!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır. Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir. Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır."

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