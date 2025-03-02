Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Şam Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı’nda hasar alan Şam Havalimanı’nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

TRT Haber'in aktardığına göre Suriye’de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türkiye’den gönderilen hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam edildiğini, 20 Şubat itibarıyla ise ilk teknik ekibin görevlerini tamamlayarak teslim işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Uraloğlu, 21 Şubat’ta ise 23 kişilik yeni bir DHMİ ekibinin görevi devralmak üzere Şam Havalimanı’na ulaştığını ve çalışmalara başladığını söyledi.

"İki yeni telsiz sistemi kurduk"

Uraloğlu, Türkiye’nin hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda destek verdiğini kaydetti.

Şam Havalimanı’nın kontrol mekanizmalarının büyük ölçüde zarar gördüğün vurgulayan Uraloğlu, "İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kurduk. Seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Arızalı sistemleri onarıyoruz"

Şam Havalimanı’nda güvenliğin en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’nin gönderdiği ekipmanlarla havaalanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini ifade etti.

Ulaştırılan cihazlar arasında X-Ray ve patlayıcı iz dedektörü gibi cihazların bulunduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, havalimanı altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını da belirtti.

Uraloğlu, “Havalimanında kullanılan mevcut sistemleri de gözden geçiriyor, arızalı olanları onarıyoruz” açıklamasında bulundu.

"Haberleşme sistemleri devreye alındı"

Bakan Uraloğlu, havalimanında yapılan çalışmalar kapsamında Şam Kule’deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını ifade etti.

Aktif durumda olmayan NDB (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerini de kaydeden Uraloğlu, “Hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule’de kullanılmaya başlandı” dedi.

Uraloğlu, üç adet havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele aracını onararak hizmete verdiklerini açıkladı.