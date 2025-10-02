Uluslararası düzeyde korunan alanlarda ceza ve denetimler artacak

BESTİ KARALAR

Doğayı Koruma Kanunu ile Milli Parklar Kanunu’nun uluslararası düzeydeki ‘doğa koruma ve korunan alanları’ daha işlevsel hale getirmek amacıyla yasa teklifi hazırlandı. Teklifle, her geçen gün sayıları artan tabiat varlıklarının artık daha profesyonel ekiplerce korunması ve denetilmesi amaçlanıyor. AK Parti Grubu’nun önümüzdeki günlerde Meclis’e sunmaya hazırladığı yasa teklifiyle; Doğayı Koruma Kanunu ile Milli Parklar Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Düzenleme ile; kanunla belirlenen korunan alanların, korunması amacıyla denetimlerin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, korunan alanların planlanması, yönetilmesi, işletilmesi ve hukuka aykırılıklarla daha etkin mücadele edilmesi mümkün hale gelebilecek.

Tüm kesimler sürece dahil olacak

Korunan alanların etkin yönetimi için yöre halkı, sivil toplum kuruluşları, akademi ve özel sektörün sürece dahil edilmesi amaçlanıyor. Teklifle; biyo kaçakçılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "alan kılavuzu" statüsüyle yerel rehberlerin istihdamı teşvik edilerek, sosyo-ekonomik kalkınma ile koruma faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Düzenleme ile, av koruma, gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütmek üzere eğitilen ve görevlendirilen personel “av ve doğa koruma memuru” olarak tanımlanacak, korunan alanlar için daha fazla personelle etkin bir koruma ve denetim mekanizması oluşturulacak. Doğayı koruma memurları, daha kapsamlı ve tescilli alanlardan seçilecek.

Doğa koruma mühendisleri geliyor

Yeni tanıma göre; doğa koruma memurları uzman ve yöneticilerden oluşacak. Her geçen gün sayıları artan tabiat varlıkları artık daha profesyonel ekiplerce korunacak. Bunları daha iyi muhafaza etmek için daha uzman, teknik ve profesyonel bir yapı oluşturulacak. Bu alanda tabiat varlıklarının çeşitlenmesi nedeniyle yeni tanımlanan memurlar getirilecek. Doğa koruma memuru işe alımlarda detaylandırılacak. Alınacak memurlar daha teknik ve profesyonel kişilerden seçilecek. Bundan sonra doğa koruma memuru da artık ‘mühendis’ gibi tanımlanacak. Her geçen gün sayıları artan tabiat varlıklarının artık daha profesyonel ekiplerce korunması ve denetilmesi amaçlanırken, düzenleme ile biyo kaçakçılıkla mücadele etkin hale getirilecek. Korunan alanların denetimi artırılırken, denetimler sonucunda hukuka aykırı durumlarda mevcut cezalar iki katına çıkarılacak.