Ümit Özdağ için 7 yıla kadar hapis istemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 3 ila 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberi duyuran Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Libya'da görev yaptıkları sırada hayatını kaybeden MİT mensuplarının isimlerini ifşa etmekle suçlandığını söyledi.

Özdağ, X (eski adıyla Twitter) hesabından da paylaştığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta sonu Ankara Başsavcılığı Libya’da şehit olan iki MİT personelinin ifşa ettiğim gerekçesiyle hakkıma 3 yıldan 7 yıla hapis cezası istemiyle bir iddianame hazırladı ve bu iddianameyi ağır ceza mahkemesine yollamış, ilginç bir şey. Tabii ki bir savcı, 3 ile 7 yıllık bir cezanın ağır cezaya gitmeyeceğini bilir. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi geri yollamış. Nöbetçi Asliye Mahkemesi’ne gitmiş. Buradaki amacın beni mahkum ederek, siyasi yasak getirerek, siyasetten tasfiye etmek olduğunu biliyorum. Bu planı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Türkiye’yi son 22 yıldır bir siyasi yasaklının yönettiğini unutarak yaptınız bu eylemi. Bu davayı başımın üstünde kılıç gibi sallayarak ne benim ne de Zafer Partisi’nin konuşmasını engelleyemezsiniz. Türk milleti için verdiğimiz mücadelen geri adım attıramazsınız. Beni hapse atsanız da konuşmaya devam edeceğim, siyasi yasak getirseniz de konuşmaya devam edeceğim."