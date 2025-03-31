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Ümit Özdağ, Silivri'deki hücresinin çizimini paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmara Cezaevi'nde kaldığı hücrenin çizimini paylaştı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ, Silivri'deki hücresinin çizimini paylaştı
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından kaldığı hücrenin çizimini paylaştı.

Özdağ, cezaevi alanının çizimine "Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun "Nar Ağacı" adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon’unda sokaklarda dolaşmaya gittim." notunu düştü.

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