Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacaklar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirildi.

Cenaze programı belli oldu

Volkan Konak'ın cenazesi, 1 Nisan'da İstanbul / Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında memleketi Trabzon / Maçka'ya gönderilecek. Konak'ın cenazesi, 2 Nisan'da aile kabristanlığında babasının mezarının yanına defnedilecek.

Ailesi hakaretlere karşı harekete geçti

Volkan Konak hakkında sosyal medyada bazı kişiler, hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Ailesi, Konak hakkında yapılan kötü yorum ve hakaret içerikli paylaşımlar sebebiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti: "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Ne olmuştu?

Konak'ın vefatının ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu "Sahnede gebermiş. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." demişti.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yapmıştı.